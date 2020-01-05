今天各地天氣晴朗，但周三起隨東北季風報到，北台灣又將轉冷，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，周三起北台灣平地最低溫將來到11、12度，提醒民眾需注意保暖。

今晨桃竹苗氣溫約在13至15度之間，中南部則約在14度左右，大台北則是16至18度，氣象局指出，雲嘉南今晨出現輻射霧現象，因此發布濃霧特報，但整體而言西半部今天約在多雲到晴好天氣，高溫上看26度，東半部雲量多有零星雨勢，夜晚低溫全台各地約在16至18度間。

氣象局提醒，周三起東北季風增強，預估最冷出現在周四，北部可能下滑至14度的低溫，雖然此波冷空氣水氣不足，但估計迎風面東半部與北部還是會有雨勢。

吳德榮則表示，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，周三會有結構鬆散的鋒面從北方掠過，迎風面雲量將略增，局部降雨機率提高，隨後乾冷空氣報到，周三、周四北台灣平地最低溫來到11～12度，台北市平地最低溫也將在12至15度間。

氣象局指出，這波冷空氣將在周五、周六離去，因此1月11日的投票日預估會是好天氣，但下周日另一波冷空氣將報到，預估會影響至下周二。

(中時 )