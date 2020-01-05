民進黨此次立委選情在許多地區可說是選得辛苦，但也有一些選區被看好能翻盤。就有網友好奇，「真的會有人投給民進黨台北市立委第四選區候選人高嘉瑜，而投給蔡英文嗎？」原本充滿各種意見的批踢踢網友，這次反應竟出奇一致表示「不會」。

高嘉瑜被民進黨視為有望在此次立委選舉拿下台北市該選區的重要戰將之一，因外型甜美且唱跳俱佳，經驗也算完整，且政壇人緣不俗，在網路上有極高的討論度。

就有網友在批踢踢論壇發文，「會因為高嘉瑜，去投給蔡英文嗎？或投新竹鄭朝方嗎？」，原以為會引起網友猛烈砲火、正反激烈論戰，但這次意見卻出奇一致！

網友們紛紛表示，「不會」、「根本不會！高、蔡錄影片給他，一付就是不熟的樣子，完全沒背書效果」、「不會，但能體諒」、「不會！送2個炒地王下去」、「不會，反而嘉瑜當初在館長直播說的一些政策蠻感動，但今天… 唉」、「反而高嘉瑜在我心目中扣分了」、「英粉還不投爆？」、「支持嘉瑜不代表支持民進黨，選人不選黨！」、「高嘉瑜，我也不行」。

(中時電子報)