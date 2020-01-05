TWICE拿下音源本賞獎，子瑜致詞告白JYP社長。(圖／翻攝自JTBC)

子瑜感言讓成員都笑翻。(圖／翻攝自韓網)

南韓大勢女團TWICE昨(4日)出席金唱片頒獎典禮，除了日前公開認愛金希澈的MOMO成為全場焦點外，奪下2019「世界第一美」的子瑜，美出新高度顏值和纖細大長腿，也是亮點之一，而她在台上領獎講感言時，更沒來由向JYP社長告白，讓隊友們都笑翻了。

TWICE昨拿下音源本賞獎時，隊長志效代表致詞，除了祝福大家新的一年都能健康外，還不忘對在休養的隊友Mina喊話：「Mina啊，我們得獎囉！」展現好情誼，接下來子瑜拿到麥克風後，突然用韓文說：「我們想要對公司的朴軫永製作人告白...」，突如其來的發言，似乎隊友也不知情，身旁的志效、Sana和娜璉都瞪大眼睛。子瑜接著說：「對我們JYP把...拔（爸爸）說一聲我們愛你」，成員聽了都笑翻。

而不知道當晚的舞台太滑，還是鞋子出了問題，TWICE在表演時，成員頻頻腳步不穩險滑倒，不斷在台上飄移，而擅長跳舞的MOMO更直接跌倒，但她仍鎮定用手扶地爬起，歸隊繼續再跳，相當敬業。

(中時電子報)