Embiid and Westbrook getting into it 👀



Russ got T'd up 😳 pic.twitter.com/ivLGaNrmPg — ESPN (@espn) January 4, 2020

火箭控衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)與七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)的恩怨再添一樁？兩隊前役周末大戰，韋少搶籃板時跟恩比德卡位，結果被吹了犯規，跟裁判爭論之後居然又變成技術犯規，恩比德爽罰1分。

這是很平常的卡位搶球，韋少只是在保護防守籃板，他跟裁判爭論「我沒怎樣啊」，從重播看來裁判真的抓太嚴了。恩比德是7呎巨漢(213公分)，韋少當然要全力去頂，而且恩比德看起來也像沒事一樣。

韋少與恩比德這兩人雖然一西一東，卻有不少過節。2017年韋少還在雷霆，某場隊友亞當斯(Steven Adams)犯滿離場，恩比德故意對他揮手送別。比賽打完雷霆獲勝，韋少反過來跟恩比德揮手，「你回家去吧。」

Russell Westbrook makes sure to wave goodbye to Joel Embiid after the game. pic.twitter.com/yAb97UQLW6 — Up The Thunder (@UpTheThunder) December 16, 2017

恩比德賽後說：「韋斯布魯克一場出手33次，我真希望我也能出手33次。」去年的比賽兩人又有肢體碰撞，恩比德藉體格優勢壓倒了韋少。賽後媒體詢問兩人是否已和解，韋少以粗話回答說「NO」。

這次兩人不算是正面衝突，美媒ESPN仍然很興奮說「NBA的恩恩怨怨啊，請你們永遠保持下去。」韋少這回也不用出手33次，因為神一般的隊友哈登(James Harden)飆出44分、11籃板、11助攻，火箭以118-108打敗七六人。

(中時電子報)