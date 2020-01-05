就算保羅喬治腿傷缺陣，快艇這次在自家主場也輸太難看了！灰熊5日把快艇主場當自己家裡在打，全隊竟有4人得分破20，終場140比114爆冷痛宰快艇，灰熊全場更傳出多達36助攻，連續第4場助攻破30，一舉改寫隊史紀錄。

儘管賽前兩隊勝差高達10場以上，灰熊一開賽就壓著地主快艇打，首節狂轟40分，上半場打完，灰熊僅以65比57小幅領先，卻在第3節再度發動猛攻，轉眼擴大領先到20分以上，快艇總教練瑞弗斯簡直毫無對策，只能怪罪尺度太偏。

會讓瑞弗斯如此不滿裁判，主因在於里歐納德上半場結束時，因為抗議尺度被吹技術犯規，「我想里歐納德被犯規的次數遠超過數字上面展現的，對方整場比賽都可獲得哨音幫助，自然士氣高漲，我們卻只能不斷抗議，才讓他們擊敗我們。」

灰熊以克勞德27分、8籃板及7助攻表現最佳，傑倫傑克生也拿24分，莫雷特與迪昂布魯克斯各有22分，展現難得的平均強大火力；快艇則以哈瑞爾28分最高，里歐納德與路威廉斯各有24分，看來他們只能期望喬治趕緊傷癒歸隊了。

(中時 )