昨（4）日晚間，多枚火箭轟炸位在巴格達的美國駐伊拉克大使館外以及鄰近美軍駐紮基地，所幸並未造成人員傷亡。

美國與伊朗緊張關係升溫，一枚火箭4日直搗美國駐伊拉克大使館外圍，所幸無人傷亡。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社報導，伊拉克軍方昨日表示，當地時間4日晚間，1枚火箭落在伊拉克首都巴格達維安森嚴的綠區（Green Zone）美國駐伊大使館外，1枚火箭襲擊鄰近的賈德里亞區（Al-Jadriya），另外還有2枚火箭瞄準巴格達以北的美軍巴拉德（Al-Balad）空軍基地，所幸這4枚火箭攻擊並未造成人員傷亡。

法新社指出，在巴拉德空軍基地遇襲後，美軍無人機已升空定位火箭來源，目前未有任何團體宣稱犯案。

這四起火箭攻擊事件發生在周六伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）葬禮之後。美國3日突然空襲巴格達國際機場，造成蘇雷曼尼及伊朗支持的伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）在內7人喪命，中東局勢升溫。

周六葬禮吸引成千上萬伊拉克人民上街哀悼，遊行隊伍貫串巴格達市區及伊拉克什葉派城市。穿著一身黑的伊拉克民眾手裡揮舞著伊拉克國旗，嘴巴高喊「美國去死吧」。

(中時電子報)