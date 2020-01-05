國民黨總統候選人韓國瑜，4日晚間參加「國政領航 台灣起飛」政策發布會。（圖/本報資料照，林縉明攝）

國民黨總統候選人韓國瑜把握最後選前黃金周，昨晚與國政顧問團在台北西門町舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，韓戴耳麥帥氣登場，以「賈伯斯蘋果發表會」形式擘畫國政願景、主打「做實事的政府」。許多韓粉看到韓國瑜在台上胸有成竹的演說，紛紛大讚，「跟蘋果發表會好像！」。

韓國瑜昨(4日)出席「國政領航」政策發布會，一上台就有所準備，先是回顧這2個半月來傾聽之旅心得，強調政治人物永遠有兩種選擇，「難得有機會作威作福，或者為人民做牛做馬」，這場政見發布會訴求讓中間選民能更了解韓國瑜的政見，以類似科技發布會創新方式演說。

韓國瑜強調，現在的民進黨已經不是過去那個對國家滿腹理想的民進黨，而是爭權奪位的政黨，下禮拜1月11日絕對要讓民進黨下台。

韓粉認為 韓國瑜發表會這一幕，跟美國科技企業的已故蘋果公司創辦人賈伯斯 ，很像。(圖/翻攝自 臉書社團)

有韓粉在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（全球總會）」轉貼發表會影片，其他韓粉看了紛紛留言，「很像蘋果發表會耶！很有國際水準耶！」、「好有質感和內涵的發表會」、「國家領導人的格調提高，品牌效應就會出現」、「這才是執政準備好了的水準，不像菜府選前喊準備好了，上台後只見忙著安插分贓，設東廠整肅異己」、「內容很吸引人」、「韓國瑜走出自己的節奏，沒被對手框住」。

(中時電子報)