國民黨總統候選人韓國瑜把握最後選前黃金周，昨晚與國政顧問團在台北西門町舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，韓戴耳麥帥氣登場，以「賈伯斯蘋果發表會」形式擘畫國政願景、主打「做實事的政府」。許多韓粉看到韓國瑜在台上胸有成竹的演說，紛紛大讚，「跟蘋果發表會好像！」。
韓國瑜昨(4日)出席「國政領航」政策發布會，一上台就有所準備，先是回顧這2個半月來傾聽之旅心得，強調政治人物永遠有兩種選擇，「難得有機會作威作福，或者為人民做牛做馬」，這場政見發布會訴求讓中間選民能更了解韓國瑜的政見，以類似科技發布會創新方式演說。
韓國瑜強調，現在的民進黨已經不是過去那個對國家滿腹理想的民進黨，而是爭權奪位的政黨，下禮拜1月11日絕對要讓民進黨下台。
有韓粉在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（全球總會）」轉貼發表會影片，其他韓粉看了紛紛留言，「很像蘋果發表會耶！很有國際水準耶！」、「好有質感和內涵的發表會」、「國家領導人的格調提高，品牌效應就會出現」、「這才是執政準備好了的水準，不像菜府選前喊準備好了，上台後只見忙著安插分贓，設東廠整肅異己」、「內容很吸引人」、「韓國瑜走出自己的節奏，沒被對手框住」。
(中時電子報)
#韓國瑜 #韓粉 #蘋果發表會 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #親民黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #吳敦義 #趙少康 #不分區 #高雄 #辯論 #造勢 #黑鷹墜毀 #選前黃金周 #第三次世界大戰 #蔡依林 #高爾宣女友
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。