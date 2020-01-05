民進黨立委林靜儀林靜儀日前接受「德國之聲」訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」，引發極大爭議。民進黨中央則重申，堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論。國民黨立委候選人孫大千則提出三個如果反問，並砲轟民進黨在「睜著眼說瞎話」嗎？

民進黨昨指出，捍衛民主、堅持言論自由是民主進步黨堅守的核心價值。民進黨和台灣人民共同走過三十多年的民主化運動，推促政治轉型，讓國民黨放棄一黨專政的威權體制，讓台灣走向一個民主自由、免於恐懼的國度。民進黨中央重申，堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論。

對此，孫大千在臉書砲轟，民進黨這是在「睜著眼說瞎話」嗎？他提出三個如果反問。首先他說如果民進黨真的「捍衛民主」，為什麼要漠視台灣人民的公投意志？最後甚至進一步剝奪台灣人民的公投權利呢？如果民進黨真的「堅持言論自由」，最近幾十例因為在網路上發表批評政府的言論，而被警方約談的民眾，又是怎麼一回事？

第三個如果，孫大千問及，如果民進黨真的「堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論」，一大堆「陳師孟們」以政黨色彩公然介入司法正義的所作所為，這筆帳又應該如何去算呢？

孫大千直言，林靜儀的談話和中國大陸的威脅滲透沒關係，只是反映出來，民進黨政治人物長期以來處心積慮的在顛覆中華民國的現實。

(中時電子報)