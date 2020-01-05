國民黨總統候選人韓國瑜，在去年12月21日挺韓大遊行終點，獻唱《隱形的翅膀》，感謝韓粉一直以來就像翅膀一樣守護他。選戰進入最後時刻，韓粉也練唱《隱形的翅膀》，要陪著韓國瑜拚到最後。

YouTube頻道「高雄葉老師」，PO出一段高雄韓粉合唱《隱形的翅膀》影片，表示去年韓總有唱，現在韓粉來唱，也把1450唱的同一首歌比下去，強調「我們是帶著温暖的心來唱，1450是用仇恨來唱，水平之差，高下立判」。

其他挺韓網友看了想當感動，表示「韓國瑜有好多正面支持庶民，韓粉支持的是正面善良台灣精神！」「相信111有很多隱形翅膀助一臂之力」。

而影片中除了有練唱畫面，還穿插韓國瑜的造勢畫面，韓粉不畏風雨，穿著雨衣仍到場支持，還有韓國瑜在台上向選民們喊話，慷慨激昂、熱血沸騰，讓網友忍不住哭了，表示「泛著淚花看完這段視頻」、「淚奔了。韓國瑜真是得民心」。

【隱形的翅膀】高雄韓粉合唱團練唱實況

(中時電子報)