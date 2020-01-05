竹科陳姓工程師因「抖內」（Donate獎賞）追求女網友不成，竟駭進女方手機雲端竊取裸照、性愛影片PO網，恐嚇50萬元，女方報警提告，台北地院依妨害電腦使用、散布猥褻影音等罪判陳男徒刑1年3月，可易科罰金45萬元。

判決指出，陳男心儀女網友，除「抖內」金錢並向她告白，後來女方有意疏遠，陳心生不滿，利用電子信箱驗證機制漏洞，取得女方手機雲端硬碟帳號密碼，於2018年12月26日侵入她雲端硬碟，下載她裸照及她與當時男友的性愛影片。

另陳男自雲端硬碟窺視女網友與其男友對話，發現她竟將其「抖內」金錢轉給男友使用，憤而自2018年12月30日至2019年初，以IG帳號傳送裸照及性愛影片傳給女方，威脅付50萬元取回檔案，但女方拒絕。陳男自2019年1月10日至16日在公司及住處，將女方裸照及性愛影片PO網，女網友發現後報警提告。

台北地院審理時，陳男認罪，但女方拒絕和解，法官認為陳不當運用專業犯罪、嚴重破壞被害人隱私，蓄意使被害人羞辱難堪，犯後雖自白不諱，卻指是女方騙他才會這麼做，似無悔意，判刑1年3月，得易科罰金，可上訴。

(中時 )