爭取連任的立委鄭寶清(中)在虎頭山拉票，總統府祕書長陳菊也相挺。(蔡依珍攝)

總統府祕書長陳菊(右三)。(蔡依珍攝)

黑鷹失事舉國默哀，民進黨停止3天競選活動，恢復首日、把握選前最後黃金周日，身兼蔡英文桃園競選總部主委的鄭文燦5日一早率爭取連任的立委鄭運鵬和鄭寶清在虎頭山拉票，總統府祕書長陳菊也相挺，希望「三鄭連線」凝聚正能量，讓桃園可以轉大人。

鄭文燦一早和陳菊，以及第一選區立委候選人鄭運鵬、第四選區立委候選人鄭寶清在桃園和龜山交界的虎頭山，向早起健走的市民拉票，因國軍近期的黑鷹空難事故，導致參謀總長等多名國軍將士殉職，一行人在開始拜票前，先默哀一分鐘致敬。

鄭文燦說，最後一周會全力在桃園各地遍地開花催票，希望投票率高一點、讓桃園開出好成績，相信蔡英文總統挺桃園、桃園鄉親也會挺蔡賴配，他也對6席立委選情審慎樂觀，特別和鄭運鵬、鄭寶清到虎頭山拜票，希望「三鄭連線」讓「鄭」能量可以發揮、桃園可以轉大人。

鄭文燦也提到，今天國民兩黨都將在桃園造勢，民進黨晚間將在桃園區小檜溪停車場，舉辦「勇敢自信護台同行」造勢晚會，蔡英文將親自到場和6名黨籍立委候選人同框造勢，預估北桃園會有將近3萬人到場，希望凝聚正能量、讓桃園可以繼續往前走。

鄭寶清提到，過去虎頭山步道老舊難走，在市長鄭文燦、立委鄭運鵬和他「三鄭連線」共同為桃園爭取下，斥資5370萬元整修虎頭山步道，改善為一條友善步道，全程沒有階梯，採取緩坡向上的方式前行，讓長者有更安全、更自在的登山環境。

鄭寶清說，4年前選前黃金周末，「三鄭」也一早到虎頭山聯合拜票，希望三振國民黨，讓中央地方連一線，桃園建設看得見，今天可以算是聯合成果發表，也特地邀請秘書長陳菊來為大家見證，向桃園市民報告：「三鄭連線的正能量建設，品質絕對有保證！」

(中時 )