三星宣布，廣受市場矚目的摺疊手機Galaxy Fold於去年12月27日起在台公開亮相，並於同日11:00起開放三星商城線上限量預購，不到40分鐘隨即搶購一空，顯示台灣消費者對摺疊機種的高度期盼，昨(4)日Galaxy Fold正式於全台三星體驗館、三星智慧館開賣，亦旋風式造成部分門市缺貨，不僅為台灣摺疊市場開出紅盤，也成功敲響三星2020手機產業的第一聲戰鼓，因應不少消費者熱切詢問，台灣三星也緊急追加訂單，加碼貨量預計於兩周後抵台。

面對逐漸升溫的摺疊機市場，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星以摺疊螢幕技術發展做為破口，將摺疊手機再度帶回智慧型手機市場，也預期今年將會有更多不同摺疊方式的產品出現。期望摺疊機持續帶動高階機種銷售動能，2020年高階機種銷售佔比超越三成以上。

三星旗艦機種Galaxy Fold亮相迄今，創新摺疊技術不但顛覆世人對行動裝置的既定印象，無攝限六鏡頭、螢幕開闔間應用程式轉換流暢自如、宛若平板的多工處理能力更令人驚艷，消費者趨之若鶩，此次台灣上市，更為消費者量身打造台灣市場獨有的頂級售後服務體驗。

另外，三星也表示，Galaxy Fold追加貨量將於1月17日限量上市。

(時報資訊)