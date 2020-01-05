籃網明星後衛厄文打算要跟好友杜蘭特下個球季一起宣告傷癒復出嗎？目前已經因為右肩傷勢缺席快兩個月的厄文，5日首度接受《ESPN》訪問談到自己肩傷問題，坦承自己至少還要再休2個月，假如動刀的話，可能休兵3到4個月時間。

厄文目前本季只打11場例行賽，場均28.5分、7.2助攻與5.4籃板，卻在去年11月4日出戰鵜鶘時感覺肩膀不適，打完去年11月15日與金塊比賽後，就開始缺陣到現在，儘管厄文表示自己肩膀感覺好多了，投籃卻仍會感到疼痛。

厄文已在去年12月24日接受肩膀「可的松(cortisone)」注射治療，至少還需缺席2個月，才能觀察肩傷是否好轉，如果沒有的話，他就可能必須接受肩膀手術，屆時就要休兵3到4個月，等同宣告本季提前報銷，但他並不希望動刀。

只是誰也想不到厄文效力籃網的第1年，竟有可能因為肩傷提早結束，不過籃網目前靠著丁維迪領軍，拿下16勝17敗，位居東區第7，闖進季後賽希望仍然濃厚，厄文確實可以考慮下季再跟杜蘭特一起傷癒復出，屆時籃網更具爭冠本錢。

(中時 )