男星馬俊麟與女星王瞳合拍《大時代》，遭正宮梁敏婷怒踢爆假戲真做曖昧情，並憤而將女方告上法院，事後馬、王兩人一起開記者會，馬俊麟落淚認沒控制好感情，但反指老婆提告讓他對王瞳、公司不知如何交代，引發外界批評議論，而兩人道歉後事件卻持續延燒，王瞳遭下令停工休長假，馬俊麟也被新戲拔角，已失業多時，如今傳出老婆希望他盡快復工養家，代夫向民視求情並討工作。

馬俊麟正宮梁敏婷連環怒爆丈夫跟同戲的王瞳過從甚密，依「妨礙配偶權」向王瞳求償400萬，雖馬、王一同在記者會上落淚道歉，然官司仍繼續，明天將第二次開庭，據《聯合報》報導，梁敏婷與王瞳的對決尚未落幕，然馬俊麟遭冷凍問題已讓老婆受不了，據悉他原本被安排加入民視新戲《多情城市》陣容，卻因出軌事件遭到換角，目前已失業3個月完全沒收入，傳近日梁敏婷曾為此向民視求情，詢問何時讓丈夫解凍回歸，能重回劇組或是安排其他工作，也透露經濟壓力頗大。

而報導中指出，民視原先也思考過安插角色的可能性，然最終因顧及社會觀感，以及劇情的走向，因此作罷，讓馬俊麟回歸一事瞬間沒了指望，然對於這項傳聞，民視方面沒有回應，然親近馬俊麟的友人則認為「百分之2千不可能」，透露梁敏婷向來低調，加上官司中，雙方都被律師交代封口，不准對外發言。

(中時電子報)