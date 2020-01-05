2020是好年或壞年？命理師預測有解！2020年庚子年金生水，金鼠年水太旺，要預防驟降大雨致災，而金為交通工具，應加強飛機安檢，汰換老舊飛機及零件，以免造成空難事。命理師提醒，搭乘飛機或到山區遊玩，都需格外留意安全。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2020年歲次庚子年，金鼠年，庚為金，子為水，金生水，水太旺，排水系統無法負荷而發生水災，因此水溝及排水系統要定時清理。山區要注意大雨引發土石流造成災害，下雨期間不要到山區遊玩。

到於流行疫情，則較往年有控制，即使發生災情不至於太嚴重，例如：非洲豬瘟、口蹄疫、流感、禽流感、SARS、H1N1等。

楊登嵙指出，金為交通工具，飛機的安全檢查要加強，老舊飛機及零件要汰換，以免造成空難事故。但也有好消息，地震會比去年減少及減輕。

對於2020國際經濟走勢，楊登嵙認為，2018年中美貿易大戰開打至今仍未停歇，今年因經濟景氣已到達谷底而上升，但反彈力道疲軟，投資股票宜保本穩定、期貨要小心謹慎，步步為營；經濟回穩但仍不強勁，不動產仍無上升力道，附近有重大建設除外。

想投資理財的人，楊登嵙建議，金及水之類股不錯，要逢低承接，金：自動化機器手臂、機器人、區塊鏈金融、電子貴金屬回收、5G相關設備。水：電子業水汙處理設備、化工汙染水處理、飲水處理、AI智慧軟體業。

(中時電子報)