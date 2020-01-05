針對政府「查水表」事件屢傳，國民黨今（5）日再度召開記者會，批政府侵犯人民的言論自由、侵犯人權，呼籲蔡英文出面說明。

韓國瑜全國競總副總幹事周錫瑋指出，被查水表的人成千上萬，且是上級已收集好資料，請警員查辦。周錫瑋痛批，這樣的行為嚴重侵犯人權，相關公文甚至提及，將視情節追究分局長、偵查隊隊長，且為了「搶業績」，警察單位經常跨區辦案，可見績效壓力多大。

周錫瑋說，只要相關單位認定是假消息，就可能被查水表，且更荒謬的是，為了搶業績、長官怕被懲處，還有人沒收到傳票就被帶走。就連LINE的封閉群組也被查，這要用假帳號才有辦法潛入，違反《憲法》保障私密通訊的自由。

有員警透露，有的案件來源是公部門提供，對此，周錫瑋質疑，政府是否侵犯言論自由，到底查水表的傳票有多少，內容是什麼，呼籲檢警調三天內公布，也要蔡英文出面說明，究竟怎麼保障人民言論自由。

(中時電子報)