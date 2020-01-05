法國總統馬克宏的退休金改革計畫引發一個月的運輸業罷工行動，警方今天在巴黎火車站「巴黎北站」和「巴黎東站」朝示威民眾發射催淚瓦斯。

巴黎北站（Gare du Nord）是歐洲之星（Eurostar）前往英國的發車地點。抗議民眾在巴黎各地遊行示威之際，警方同時也在巴士底（Bastille）地區動用催淚瓦斯。

示威者放火燒垃圾桶，走上街頭的也包括「黃背心」反政府活動人士。

馬克宏（Emmanuel Macron）先前表示，有必要透過改革簡化現有的複雜退休金體制；反對派則說，年金改革計畫代表著許多法國民眾必須延後退休。

遊行人士從巴黎東部的里昂車站（Gare de Lyon）出發，手上標語寫著「馬克宏，撤銷你的計畫；拯救並改善我們的退休制度」，並一步步往北走向4公里外的巴黎東站（Gare de l'Est）。

根據警方提供的數據，巴黎有約3500人走上街頭；法國西南城市馬賽（Marseille）和土魯斯（Toulouse）也見到規模較小的遊行活動。

這場去年12月5日開始的反年改罷工行動，已成為法國有史以來鐵路業為時最長的不間斷罷工行動。馬克宏指望罷工時間拖越長，民間支持度會越低。

根據昨天民調機構Odoxa公布的最新訪調結果，占多數的61%民眾仍支持罷工行動，但數字已較去年12月19日民調結果少了5個百分點。

馬克宏將於6日召開2020年度首場內閣會議，預計隔天與工會領袖重啟談判，不過目前為止雙方都沒有讓步的跡象。

各大工會已號召於9日再度發動大規模示威行動，屆時教師、醫護人員等勞工預料都將加入罷工行列。

(中央社)