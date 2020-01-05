大立光電(3008)公布去年12月合併營收為50.99億元，月減23.38%，年成長58.04%，終止連4個月創下單月歷史新高，累計108年合併營收達607.45億元，首度突破600億元大關，創下歷年新高，大立光表示，由於1月逢農曆年長假，且第1季為淡季，1月拉貨動能將較去年12月下滑。

蘋果iPhone 11系列及大陸智慧型手機品牌廠新機拉貨高峰已過，且逐漸進入傳統淡季，大立光去年12月合併營收為50.99億元，月減23.38%，年增58.04%，終止連4個月創下單月歷史新高，且為今年6月以後單月低點，累計去年第4季合併營收為183.79億元，季減0.56%，為單季歷史次高，累計108年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，首度突破600億元大關，創下歷年新高。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光去年12月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重10%到20%，其他產品約佔10%到20%。

大立光表示，由於1月逢農曆年長假，且第1季為淡季，1月拉貨動能將較去年12月下滑。

大立光將於1月9日舉行法說會，公布108年財報，並說明第1季營運展望；由於智慧型手機鏡頭規格持續提升，中高階手機鏡頭供不應求，讓大立光產能滿載，為因應客戶訂單需求，大立光自2014年開始積極獵地蓋廠，總計5年來共花費76.42億元購地設廠，隨著營運規模擴大，大立光資本支出也逐年攀高，去年前3季含購地成本資本支出達70億元，已超越107年全年的64億元，大立光在去年12月25日代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會決議盈餘分配案金額達到3.65億美元(折合新台幣約110億元多)，大立光表示，此項該筆款項在依法繳納「海外資金匯回專法」所得稅後，將全數匯回台灣，此項資金將用於建廠和購買設備，一連串大手筆購地擴產動作，顯示大立光對光學鏡頭「錢」景深具信心。

在訂單湧入下，大立光新廠產能及現廠利用的廠房空間去年底幾乎已填滿，由於3塊土地蓋新廠約要4年時間，也就是2023年以後才能加入，儘管大立光執行長林恩平在去年第3季法說會時曾表示，公司會從提升良率及效率做起，如果兩種都無法滿足，將會考慮再租借新廠房，不過若新廠房要建無塵室，花費半年到一年時間跑不掉，因此接單產品會以高規格高單價優先；但在中高階手機鏡頭需求強勁下，大立光如何因應客戶訂單需求，仍是法說會法人關注焦點。

(時報資訊)