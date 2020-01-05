范冰冰疑似被P過頭，小腿比例詭異。(圖／翻攝自范冰冰工作室微博)

網友評論范冰冰側拍照。(圖／翻攝自范冰冰工作室微博)

范冰冰雖因逃稅風波沉寂許久，不過近來積極復出，近日出席活動時，美貌和氣質依舊沒變，而工作室也釋出多張側拍照，不過卻讓粉絲看了超生氣，「腳P得像義肢！」

范冰冰以一襲羽毛裝現身，精緻妝容和雪白鵝蛋臉，霸氣中又不失仙氣，不過工作室事後公開的系列側拍精修圖，卻引起熱議，原來是似乎不小心修圖修過頭，把她的小腿P成竹竿，長度和粗細比例詭異，讓網友都直呼太不合理，「美女原圖直出不好嗎？」、「腿修得也太假！是義肢嗎？」但也有人覺得好看，稱讚她：「珍惜每一次現身的機會。」

(中時電子報)