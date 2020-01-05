國民黨總統候選人韓國瑜昨晚與國政顧問團，在台北西門町舉辦「國政領航」政策發布會，韓以「賈伯斯蘋果發表會」形式擘畫國政願景、主打「做實事的政府」。韓說「韓粉要承受的壓力太大了，在網路被霸凌被罵，且被罵後還要『愛與包容』」，有韓粉就說，看到韓國瑜說這些話，「我一直哭」。

韓國瑜4日在「國政領航」政策發布會，會中放上一段去年12月29日30萬名韓粉不畏風雨參加台中造勢活動，韓面露感動地說，代表廣大台灣人民支持韓國瑜與張善政內心深處，支持中華民國、台灣未來改變，參加造勢，有時連一瓶礦泉水都沒有，遑論雙主菜便當、遊覽車。

有韓粉就在「韓國瑜參選總統後援會」發文，坦言韓國瑜講到一句，「我一直哭一直哭，覺得好難過！」。原來，韓國瑜在會中提及，「韓粉常自費參加造勢活動挺他，但必須要承受的壓力太大了，要被霸凌被罵，被罵了之後還要『愛與包容』，反擊只是惡性循環」。

韓粉驚覺，真的是這樣耶！而且有的時候不是被1450 (綠營網軍)罵，是被自己真正的親朋好友罵，罵他是智障，罵他是低能才會支持這種候選人，他難過的說，他是大公司的工程師耶！怎麼可能會是智障？「現在想到又哭了，我不是智障我不是白癡，我只是跟你們支持的人不一樣，現實生活的朋友們，為什麼要這樣侮辱我」。

貼文一出，吸引一千多位網友按讚，更有上百位韓粉為他加油打氣，「加油啦～是對的事就堅持下去。」、「加油！一起走完最後一哩路！」、「別難過！有成千上萬的朋友挺著韓國」。

有韓粉在臉書社團發文，說艇韓讓他一直被親朋好友嗆聲。(圖/截自韓粉臉書社團)

(中時電子報)