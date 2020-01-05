Kevin Loves seems to be extremely upset👀pic.twitter.com/TfhGw5ZjXF — Ballislife.com (@Ballislife) January 5, 2020

「愛神」洛夫繼續留在騎士的日子正式進入倒數了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日爆料，洛夫竟在練球過後，直接對著騎士總管奧特曼與隊友、教練面前怒罵，「我對這裡沒有任何感覺！」藉以表達對於騎士現況的嚴重不滿。

騎士想要交易洛夫早就不是新聞，卻因他的高薪合約，讓其他球隊望之卻步，洛夫只好不斷透過激烈抗議，表達自己不想繼續留在騎士的立場，他不僅跟奧特曼發飆，最近也在社群媒體上面貼出電影「小丑」男主角劇照，更寫，「心情！」

甚至先前在1日出戰暴龍比賽，雙方打到第3節，洛夫竟然怒拍板凳席椅子發洩，更要求教練團讓他離開球場，以便可以冷靜下來，隨後教練團詢問他怎麼了，他強調自己不喜歡先發隊友打得太過自私，最後他被騎士球團罰款1000美元。

其實洛夫怒飆奧特曼早有前例，上個球季接近尾聲，洛夫就跟奧特曼表達過自己內心不滿，而被奧特曼威脅罰款，沒想到洛夫竟然回答，「要罰就罰，老子我有的是錢！」看來洛夫還會繼續使用這種激烈手段，逼迫騎士趕緊把他交易出去。

(中時 )