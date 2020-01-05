根據中國天氣網預報，，北京天空今天將逐漸陰沉，氣溫較昨日明顯下降，並將飄落2020年的首場降雪。預計降雪將持續至夜間，明天的周一早高峰或受到不小的影響。

昨天白天，北京氣溫繼續回升，午後南郊觀象臺氣溫升至9.6℃(15：02)，加上陽光充足，戶外體感並不寒冷。今天晨7時，北京天空雲量較多，不過今天，北京的天氣將出現明顯變化，降雪降溫攜手而至。預計今天白天北京多雲轉陰，大部分地區有小雪，北轉東風二三級，最高氣溫3℃；夜間陰有小雪，東轉北風一二級，最低氣溫零下4℃。

未來幾天，北京的最高氣溫基本都在3-5℃波動，夜間最低氣溫可低至零下7℃，早晚寒意十足。專家提醒，北京此次降雪將一直持續至今天夜間。由於夜間氣溫低，道面易出現結冰現象，且空氣濕度大，能見度不佳，預計將影響明天周一早高峰出行，請大家提前做好出行計畫，儘量選擇公共交通出行。

(旺報 )