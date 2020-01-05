櫃檯買賣中心公布109年上櫃興櫃公司股東常會召開日期事前登記情形，根據櫃買中心統計，截至今年1月3日中午為止，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。

櫃買中心表示，今(109)年度股東常會日期事前登記作業從3日上午9點開放登記，經統計，截至1月3日中午12點止，上櫃公司已有755家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司775家數比率為97.42%；興櫃公司有236家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司248家數比率為95.16%。

根據櫃買中心統計，6月9日、10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等11日之股東常會日期已登記額滿(每日100家為上限)。

櫃買中心提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。

(時報資訊)