韓國瑜全家合體！許淑華曝韓冰現身時間 10:262020/01/05 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜夫人李佳芬（左）、女兒韓冰。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選進入最後時刻，國民黨總統候選人韓國瑜，到底會不會和夫人李佳芬、女兒韓冰選前大合體，也引發各界關注。國民黨立委候選人許淑華透露，韓國瑜全家人將在1月9日合體。 據《中天新聞》報導，許淑華今（5）日邀韓國瑜夫人李佳芬，一起掃街拜票，表示最近韓國瑜和李佳芬兵分兩路拜票，合體的時間少，也強調兩人感情很好。 至於全家合體的時間點，許淑華鬆口，表示1月9日的凱道造勢活動，李佳芬和韓冰都可能會出現，與韓國瑜合體。 (中時電子報) #2020大選 #選舉 #國民黨 #立委 #韓國瑜 #許淑華 #李佳芬 #韓冰 #凱道 #造勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 綠色恐怖 選民自救 04:102020/01/01 時論廣場 看到這件事...洛杉基嘆：蔡英文距離人民太遠了 10:152020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ 10:142020/01/03 政治 韓冰要來了！傳這日要和韓同台造勢 15:062020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 繼水上造勢 6日藍綠嘉義市大拚場 18:512020/01/04 政治 政策會韓選了這張照片當代表：我人生最感動時刻 19:082020/01/04 政治 政治熱門新聞 韓國瑜發布會說這句話！韓粉痛心：我聽完一直哭.... - 政治 會因為高嘉瑜投蔡嗎？網友答案竟一面倒！ - 政治 選舉氛圍出現變化？港媒曝三大因素 - 政治 韓「國政發表會」這幕 韓粉驚呼：跟他真像！ - 政治 韓國瑜全家合體！許淑華曝韓冰現身時間 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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