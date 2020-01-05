2020大選進入最後時刻，國民黨總統候選人韓國瑜，到底會不會和夫人李佳芬、女兒韓冰選前大合體，也引發各界關注。國民黨立委候選人許淑華透露，韓國瑜全家人將在1月9日合體。

據《中天新聞》報導，許淑華今（5）日邀韓國瑜夫人李佳芬，一起掃街拜票，表示最近韓國瑜和李佳芬兵分兩路拜票，合體的時間少，也強調兩人感情很好。

至於全家合體的時間點，許淑華鬆口，表示1月9日的凱道造勢活動，李佳芬和韓冰都可能會出現，與韓國瑜合體。

(中時電子報)