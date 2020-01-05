教育部今天證實，環球科大台北專班行銷管理系，107學年未經核准就擅自招生，已兩度發函糾正並列重大疏失，如果查獲這個班級仍存在、並繼續在上課，會將環球科大列入專案輔導名單。

《蘋果新聞網》報導，有107學年報名環球科大二技台北專班行銷管理系的學生，去年9月起被告知要回雲林校本部上課，他們要南北兩地跑，不但要支付高額的交通費用，還且學業及工作根本無法兼顧。據了解，目前這個專班還有10個學生。

教育部表示，教育部曾核定環球科技大學在台北開設106學年度二專行銷管理系專班，但並未核准這專班在107學年繼續設立。教育部107學年核定環球科大於台北開設二專及二技時尚造型設計系各一班，但並沒有核定行銷管理系專班。

教育部表示，已於107年7月2日就環球科大於台北公告不實招生資訊，有誤導學生之嫌，發函列計重大行政缺失並予以糾正在案；108年8月16日教育部就該校有未經核定於台北開設校外上課專班等情事，發函列計該校重大疏失，並要求改善。

雖然教育部已經行文環球科大改善，但學校顯然未做到，繼續招生，並要求學生從台北到雲林校本部上課。對此，學校坦承違規，願意補助學生高鐵交通費及提供住宿，並說台北專班不合規定是前一任校長的疏失，跟目前狀況無關。

環球科大前校長陳益興接受本報採訪時說，他是從教育部出來（曾任教育部次長），不會去做違規的事情。他在環球科大校長任內，致力於教學正常化，並且強調老師一定要聘請專業，由於進行一些嚴厲改革，可能因此得罪不少人。

陳益興表示，環球科大台北專班已經有10幾年歷史，「不是我任內設計」，至於行銷管理系專班是否有違規招生，「一個學校那麼大，細節我不清楚，如果我有監督不周，我現在已經退休了，要算什麼帳不知道」。

(中時 )