民進黨立委林靜儀日前接受《德國之聲》專訪，內容遭引申為「支持統一就是叛國」，引發各界譁然！林靜儀則強調她完全沒有說「支持統一是叛國行為」，並在臉書聲明辭去蔡英文競辦發言人職務。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧指出，民進黨亂了手腳，「從1450到林靜儀都一樣」。

夏春湧在臉書指出，一個有計劃籌組的暗黑軍團，應該有一套精算的戰略和戰術，但他我覺得民進黨怎麼打的毫無章法，撿到什麼打什麼，撿不到就亂打。反觀韓國瑜的空中部隊全是義勇軍，因為韓國瑜根本養不起網軍，所以大部分都是單兵作戰，沒有任何人指揮但是火力集中，咬著蔡英文政府的無能無恥一路追打。

對於林靜儀的言論，夏春湧直呼可笑！他說飯可以亂吃，話不能亂講，一個政府的發言人，以為說的荒腔走板就會深得恩寵？結果是豬八戒照鏡子裡外不是人。

夏春湧提及，他曾說越接近選舉，民進黨的豬隊友就會排隊跳出來，「後面還有大家慢慢看」。夏春湧說決定一場戰爭勝負的關鍵，就是犯錯少的一方贏，原本韓國瑜就穩操勝券，現在又加上一群敵營豬隊友的助攻，「不大贏也難」。

(中時電子報)