劉家昌多次公開力挺韓國瑜。（圖／中時資料照）

2020大選倒數5天，選戰進入最後階段，資深音樂人劉家昌看好韓國瑜選情，認為他會高票當選，今（5）日他再度喊話，要泛藍民眾大團結，「讓韓國瑜把中華民國拿回來吧」！

劉家昌在臉書表示，庶民要的不多，只想把中華民國有尊嚴的拿回來，「經濟藍知識藍，是否可以放棄個人的愛好與偏見，盡點國民的義務，該保衛自己的國家了。你們還能再看著中華民國國民，在自己國土上受委屈嗎？」

不會接受蔡英文和台獨，用極權的獨裁統治，更無法接受蔡英文的假民主自由，劉家昌說「我跟你們經濟藍知識藍和郭董都一樣，不覺得自己比韓國瑜差，但是我們做過什麼？」做了20年的啞巴，要珍惜是韓國瑜讓我們再看到國旗。

不管是經濟藍還是知識藍，劉家昌點出泛藍最大問題，就是見到對手不敢放屁，對內則百般挑剔，1月11日是中華民國生死存亡的關鍵時刻，「希望你們曉以大義，讓韓國瑜把中華民國拿回來吧。我會向你們磕頭的。」

劉家昌要特別感謝高雄鄉親的大器割捨，因為高雄人的無私厚道，造就一個愛國親民的韓國瑜，為高雄人感到驕傲，衷心希望韓國瑜當選，帶領台灣安全，人民有錢，「團結！團結！再團結！才能讓中華民國，千秋萬世直到永遠。」

(中時電子報)