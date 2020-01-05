金門鄉親熱烈參加連署，傳達希望有安全、安定、安心生活環境的心聲。（李金生攝）

金門鄉親熱烈參加連署，傳達希望有安全、安定、安心生活環境的心聲。（李金生攝）

金門鄉親熱烈參加連署，傳達希望有安全、安定、安心生活環境的心聲。（李金生攝）

金門鄉親熱烈參加連署，傳達希望有安全、安定、安心生活環境的心聲。（李金生攝）

《反滲透法》強行過關，兩岸交流最前線的金門面臨大衝擊。國民黨金門縣黨部與立委陳玉珍發起「反反滲透法」5鄉鎮街頭連署運動。（李金生攝）

立委陳玉珍站上肥皂箱大聲疾呼，鄉親憂心惡法一旦施行，兩岸關係勢將大倒退。（李金生攝）

東門菜市場代天府連署現場人潮不斷，情況十分熱烈。（李金生攝）

《反滲透法》強行過關，兩岸交流最前線的金門面臨大衝擊。國民黨金門縣黨部與立委陳玉珍發起「反反滲透法」5鄉鎮街頭連署運動，今（5）日上午從金城鎮東門菜市場起跑，民眾扶老攜幼熱烈回響，傳達強烈反對蔡政府一意孤行，扼殺民生和破壞兩岸和平的心聲。

縣黨部主委石兆瑉站上寫有「小英發言、三通戒嚴」的肥皂箱，大聲疾呼指出，蔡政府處處以選票為考量，「橫柴入灶」嚴重違反民主程序，用意在假藉《反滲透法》打造新戒嚴時代，召喚反中情緒和凝聚選票，為自己的選情添柴加火，並以國家安全來壓制反蔡的聲音，進一步阻斷兩岸的交流，製造台灣分裂及寒蟬效應。

陳玉珍也痛心指出，《反滲透法》強渡關山，對站在兩岸交流最前線的金門帶來嚴重衝擊和影響，甚至可能導致「小三通」斷航，鄉親憂心這項惡法一旦施行，兩岸關係勢將大倒退。

參與連署的民眾表示，許多金門鄉親在大陸購屋置產、工作，也有不少人在對岸求學，大家期待的是一個安定、和諧的兩岸關係，蔡政府卻蓄意搞破壞，手法非常卑劣可惡，大家一定要站出來向這種只會選舉、不理性的政府，大聲說：「不! 」

另有民眾表示，他們在對岸也有親人吃公家機關「頭路」，職務也不低，未來很可能因為回去探親，親戚朋友一起吃頓飯，回來就被依違反《反滲透法》抓去關，這頂大帽子太讓人擔心害怕。

一早，東門菜市場代天府現場人潮不斷，大人、小孩穿梭來去，傳達金門人要「安全」、「安定」、「安心」生活環境的心聲，情況十分熱烈。許多不識字的老人家，也報名要求工作人員幫忙填寫，強調這回一定要站出來，不能再讓民進黨「黑白來! 」

(中時 )