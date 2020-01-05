薄荷在日常中使用廣泛，除了提神外，中東地區習慣在紅茶裡加入幾片薄荷葉，消油解膩；即便只是在沙拉、涼拌料理上撒上切碎薄荷，清新氣息也令人胃口大開。

薄荷，為唇形科薄荷屬的草本植物，有超過600個品種，十字型綻放的嬌小葉片是東、西方醫家自古愛用的芳香類藥材。

數千年前，古埃及的傳統醫療就運用薄荷葉浸浴，達到消毒、抗菌、驅蟲的功效。羅馬時期，人們會將薄荷加入漱口水醒腦。

現代藥理學發現，這是因為薄荷含有的薄荷腦、薄荷酮能提神、鎮痛，台灣大學農藝學系副教授黃文達在《香草植物就要這樣玩》一書指出。

薄荷辛涼助散熱、促循環

乾燥薄荷是一味中藥，常用來治療感冒及腸胃不適。中醫認為，薄荷性味辛涼，歸肺、肝二經，常用於發散清熱、疏肝解鬱。本草綱目記載：「薄荷辛能發散、涼能清利，專於消風散熱。」

吃點小量薄荷，能興奮中樞神經，傳至末梢神經時，使皮膚毛細管擴張，促進汗腺分泌，幫助身體散熱。

「薄荷在臨床上，常用於治療風熱感冒引起的發熱、咳嗽症狀」，三軍總醫院中醫部主治醫師黃怡嘉說，當病毒、細菌剛開始進入人體時會產生免疫反應造成身體不適，用薄荷可以調節部分免疫反應，改善感冒症狀。

此外，薄荷也用於改善氣滯引起的鬱悶與腸胃不適。

中醫觀點認為，肝能調節體內氣的流動，與自律神經有關。若是壓力大、三餐不正常，會影響體內的氣運行、停滯不動，這時會容易覺得心情低落、腸胃蠕動變慢。

宋代《太平惠民和劑局方》記載含有薄荷的方劑「逍遙散」能疏肝解鬱，臨床可改善頭痛目眩、疲勞沒食慾，黃怡嘉指出。

這樣的用法與西方相近。美國認證臨床藥草師及臨床芳療師郭姿均指出，薄荷幫助腸胃蠕動、有助氣體排出。歐洲、中東地區喜歡用薄荷茶佐餐，尤其是較油膩的肉類料理，飲用薄荷茶可以消除脹氣。

過度疲勞、易失眠者 不宜用

由於薄荷使用過多會耗氣，若本身氣不足，導致疲勞、手腳冰冷等氣虛體質，則要避免用薄荷。

另外，薄荷會促進體內停滯的氣運行，並讓氣從頭發散。思慮多、易失眠的人，原本氣已集中頭部，氣若再往上，則會讓頭脹不適，黃怡嘉說。

有人擔心，孕婦是否不宜用薄荷？郭姿均指出，若是用薄荷泡茶，對孕婦很安全，且能改善孕吐、頭暈等問題。如果是用精油產品，可選薄荷腦成分較少的綠薄荷，或是佛手柑薄荷，嗅聞能改善害喜症狀。

「嬰幼兒用薄荷精油就要特別小心，」她提醒，年齡愈小，愈要避免薄荷精油使用在頭部，以免造成抽筋或呼吸困難等神經症狀。基本上，3歲前幼兒不宜用薄荷精油，3～6歲使用濃度不超過0.5%。

台灣兒科醫學會也指出，2歲以下幼兒禁用薄荷醇與類似物質的吸入劑、擦劑或滴鼻劑；蠶豆症患者也要避免使用。

不同薄荷型態有不同用途。（圖／陳德信 製圖／鄭佳玲）

聰明選藥用薄荷買前先聞聞

中藥用的薄荷，是將新鮮薄荷的葉與莖風乾而成，顏色由青綠轉為深綠，揮發油量會減少，但仍有藥效。壽春中西藥局藥師吳建興指出，挑選時，可以聞聞味道，是否有清香味與涼爽感，若有霉味，代表放過久，不適合選用。

小感冒、氣滯鬱悶 自製薄荷茶緩解

【桑菊茶】

桑菊茶。（圖片來源：陳德信）

藥材：乾燥薄荷5克、桑葉5克、菊花5克、甘草3克

作法：將所有藥材放入濾包，稍微捏碎後，用60～70℃1000cc溫水沖泡，即可飲用。不喜歡甘草味，可用些許蜂蜜替代。

功效：薄荷解表、清熱，可預防感冒或改善感冒初期症狀。

【逍遙飲】

逍遙飲。（圖片來源：陳德信）

藥材：乾燥薄荷5克、當歸5克、炒白芍5克、茯苓9克、甘草3克、生薑3克

作法：將藥材放入濾包，先把1000cc水煮滾後，放入藥包轉小火滾5分鐘，放涼後可飲用。

功效：改善氣滯引起的情緒鬱悶、腸胃不適。

貼心提醒：由於薄荷含有揮發油成分，不宜久煮，成分易揮發，泡茶時要後放。此外，保健茶飲不宜天天喝，一周1～2次即可。乾燥薄荷及上述藥材，可至中藥房購買。

茶飲設計：三軍總醫院中醫部主治醫師黃怡嘉

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(中時電子報)