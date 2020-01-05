民進黨立委林靜儀接受德國之聲訪問時說「主張統一就是叛國」，馬上閃辭發言人，蔡總統也在臉書發三點聲明澄清。國民黨立委童惠珍今表示，民進黨本質就是台獨，蔡英文向中華民國靠攏只是為了選舉，對於林靜儀這種製造民眾恐慌的言論，蔡英文跟民進黨都應該道歉。

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，林靜儀談話闡述綠營再次完全執政後對國家主權的主張，。蔡陣營用「言詞不精確」、「錯誤表達」等說法避重就輕，以為讓林去職便可解決爭議，蔡英文把民智看得太扁了。民進黨借中華民國的殼替台獨上市，大家心知肚明，林靜儀暗事明說，她攤開的問題也不是蔡總統用「三個立場」就可輕描淡寫帶過。

陳宜民認為，無論蔡英文如何以保衛民主、愛國主義來包裝國家路線，還是無法迴避綠營主權論述違憲的事實。中華民國是主權獨立國家，但與中華人民共和國是什麼關係，蔡英文永遠在逃避，面對外界有關主權流失問題時，就抹紅異議者是向中共妥協。

陳宜民也提到近期很多民眾因為網路轉貼文章被檢警約談，蔡總統當選總統時有承諾「沒有人要為自己的認同道歉」，結果為了選舉強推《反滲透法》，很多民眾因為《社維法》被約談，現在連在line封閉群組也有可能被檢警調查，抓耙子無孔不入，非常恐怖，有如白色恐怖復辟。

(中時 )