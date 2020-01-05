行動支付交易大爆發！金管會銀行局公布，108年前11月電子支付交易額逾千億元，來到1,003億元，較去年同期的418億元，大幅成長139％，並且持續加速成長中。

銀行局統計，行動支付交易總額逐年呈現倍數成長，105年僅14.9億元（3月開始統計）、106年148億元，到了107年達478億元、108年前11月1,003億元。

金管會從105年起積極推動各項行動支付服務。金管會主委顧立雄曾指出，台灣行動及電子支付市場進入快速成長期，預計108年全年行動支付交易金額將破1000億元，果不其然，僅花11個月就已破千億元。

銀行局計算的「行動支付」包括手機綁信用卡（TSM）、行動金融卡、手機綁電子票證（如悠遊卡）、掃碼支付（QR code）、電子支付機構O2O及行動收單機（mPOS）等6項；銀行局官員表示，金管會已核准各家銀行、電子支付業加入，市面上的支付工具愈來愈多元，民眾的消費習慣也在改變，現在可運用行動支付的場景變多，是讓行動支付交易額呈現跳躍式成長的主因。

行動支付的風行也帶動國人去年刷卡金額創新高，預計全年可望突破 3兆元。據金管會統計，108年前十一月國人刷卡金額達到2.9兆元，年增9.8%，已比107年全年的2.88兆元還要高。

不過，目前行動支付交易額占整體消費金額比重仍低，隨著行動支付發展快速，為了保障民眾使用行動支付安全，金管會也提出相關風險管控辦法，包括商家收付款應採專碼專用、提供付款客戶掃碼也應限定使用時效等。

(工商 )