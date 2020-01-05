民進黨全球海外客家助選團今（5日）天宣布開跑，黨主席卓榮泰表示，黑鷹直升機失事事件，民進黨暫停三天競選活動，今天重新啟動，他通令全國所有的候選人，在今天出發競選活動同時，要展現與國軍永遠站在一起的決心。也請所有黨公職，在心痛之餘，還是要扛起責任。因為民進黨是中華民國台灣穩定的力量。

卓榮泰今天與副總統候選人賴清德、立委候選人謝佩芬、不分區立委候選人湯蕙禎、黨秘書長羅文嘉出席「海內外客家大團結 全力支持英德配」暨全球海外客家助選團開跑記者會。

包括客委會主委李永得、民進黨前主席許信良、台灣客家聯盟協會理事長陳明真、全球海外客家助選團總召集人林敬賢等人也到場力挺。會前卓榮泰偕現場來賓為黑鷹直升機失事事件默哀一分鐘，表達哀悼。

卓榮泰表示，兩天前發生的黑鷹直升機失事事件，是國家重大的損失，國軍高級軍官為國捐軀，全國人民都非常不捨與難過。民進黨這三天停止所有相關競選活動，今天重新啟動，因此活動前也再次用最崇高的心意向8位罹難的國軍將官，表達我們心中最大的敬意、緬懷。他也通令全國所有的候選人，在今天出發競選活動的同時，要展現我們與國軍永遠站在一起的決心。

他說，對國家安全的責任，民進黨沒有旁落，因此這三天我們停止所有的活動。在追思的台北賓館，向國軍表達我們的心意與尊敬。蔡英文總統昨日也替沈參謀總長，完成了他最後一趟沒有完成的行程。這過程之中也讓他看到台灣人民有著成熟民主國家的素養，以及蔡英文總統身為國家元首，指揮若定，讓政府如常運作。

卓榮泰表示，離投票日還有六天，時間非常有限。他也請所有黨公職，在心痛之餘，還是要扛起責任。因為民進黨是中華民國台灣穩定的力量，我們必須勇敢肩負這股力量，才能向人民負責，才能向世界表示，台灣是世界自由民主人權國家重要的一環。

他也感謝客家海外鄉親回台，參與攸關台灣命運的選舉。並與現場鄉親相約，一定要在1月11日達到最後的勝利。因此他也拜託大家多拉票，除了支持蔡英文、賴清德外，各地方的區域立委也要廣為宣傳，政黨票則支持保衛台灣的民進黨。

(中時 )