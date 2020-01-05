行政院副院長陳其邁5日到雲林縣虎尾鎮，陪同雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬掃街拜票，強調蘇縣長任內表現卓越，請鄉親讓蘇順利連任，繼續推動雲林的各項重大建設。

陳其邁與蘇治芬5日上午前往雲林縣虎尾鎮天后宮參拜後，徒步到附近菜市場拜票，攤販們熱情相迎，大喊「加油、當選」，陳、蘇與每個人握手打招呼，不放棄每一張選票。

陳其邁表示，蘇治芬是非常認真優秀的立委，所以特別來雲林幫忙助選，雲林還有很多重大建設，蘇過去擔任縣長以及在立院卓越的表現，連任後可持續推動雲林各項重大建設，希望鄉親繼續支持在國會表現優異的蘇。

蘇治芬被問及選戰進入最後倒數要如何衝刺，她強調還是要勤跑走入基層，最後必需把自己的政見講得非常清楚，民主時代候選人還是要比政見，看看誰在政策的能力是對選民、地方比較有利，能帶來更大的助益，這樣的國會委員才是對地方有真正的幫助。

(中時 )