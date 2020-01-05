印尼救災團隊今天派遣直升機裝載糧食前往遭水患重創的偏遠社區進行空投；這場雅加達2013年來死傷最慘重洪患的罹難人數已攀升至60人，當局擔心，未來可能還會降下更多豪雨。

雅加達地區面積遼闊，人口約3000萬，至今仍有數十萬民眾家園浸泡在水中，有家歸不得。

鄰近的利巴克（Lebak）地區有6人死亡，軍警人員將泡麵和其他物資一箱一箱空投到橋梁沖毀以致對外交通中斷的偏遠社區。

利巴克所在萬丹省（Banten）警方告訴法新社：「要把物資送到那裡很困難…大概有十幾個地方遭土石流衝擊。這就是為什麼雖然沒有任何著陸點，我們仍使用直升機的原因。」

當地衛生中心負責人蘇利多（Suripto）表示，診所湧入大批受傷居民。他說：「有些人是被洪水沖走，遭樹木和石頭撞傷。」

雅加達周圍地區方面，超過17萬民眾在整個社區遭淹沒後，紛紛投靠各地避難所。

這場從跨年夜開始的暴雨，引發一連串山洪爆發和土石流。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）今天說，北蘇拉威西省（North Sulawesi）一處村落發生山洪爆發和土石流，也造成2人身亡。

應變總署今天還表示，這次洪患死亡總人數已經來到60人，另有2人下落不明。

雅加達在每年11月底開始的雨季期間，經常發生水患，但本週的水患堪稱雅加達自2013年來死傷最慘重的一次。當年雨季造成的洪患讓雅加達成了汪洋一片，數十人喪命。

都市計畫專家表示，這次災難部分原因是破紀錄降雨所造成，不過雅加達各式各樣的基礎建設問題，包括排水不良和過度發展，都讓災情加劇。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）已宣布將把首都遷到婆羅洲島（Borneo）的計畫。雅加達飽受嚴重塞車之苦，且由於超抽地下水，導致地層正在快速下陷。佐科威盼藉由遷都來紓緩雅加達壓力。

(中央社)