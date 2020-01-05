大陸武漢不明肺炎疫情目前累積計44人，其中導致重症數高達11人，而日前、新加坡、香港陸續傳出疑似個案，疾管署今天指出，均已排除是不明肺炎，而台灣從去年12月31日開始啟動的武漢直航班機登機檢疫，在747名旅客中，有3人須持續關懷。為了防疫搶時間，疾管署今天下午將召開專家會議，針對若台灣不幸發生案例的處置SOP。

「現在是跟時間賽跑」，疾管署副署長莊人祥表示，武漢已經和世界衛生組織通報，因此為了加強防治，因應未來若台灣也出現新型冠狀病毒的可能性，下午2點將開專家會議，制定一旦遇到病患的後續流程與處置方式，包含要檢驗的項目、各區一個負責醫院，以免措手不及。

武漢不明原因肺炎感染人數日前增至增至44人，其中11人引發重症。目前陸方僅排除流感、禽流感、腺病毒，病因仍然不明。

至於香港，則新增8名懷疑個案，最後檢驗結果均為流感及一般性感冒，已經排除為肺炎相關。

另外，新加坡1月2日也開始針對前往武漢的民眾加強通報檢驗，昨天一名去過武漢的３歲女童出現呼吸道症狀，但也已經排除為不明原因肺炎。

而台灣從去年12月31日實施登機檢驗以來，目前為止共執行8個航班，747名旅客和機組員，其中8名症狀輕微旅客經評估後返家休息，包含2人就醫後診斷為流感、1人為一般感冒、1人已退燒、1為支氣管炎並已退燒，另3人由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

疾管署再次呼籲，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，近期計劃前往中國大陸武漢或鄰近區域的民眾及當地台商，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施，避免接觸野生動物及禽鳥、出入活禽市場或醫院等人多之公共場所。返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。

(中時 )