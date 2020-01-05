本周事業運前三名:

1.狗

工作:本周運勢依然旺盛，保持不敗，為第一名。升官發財的好消息降臨，年後的工作壓力，已經讓你開始頭痛。

1.雞

工作:本周運勢繼續上升，受到關注，同為第一名。財運很旺的一周。事業老闆者，長期投資要三思，綜觀全球，審慎評估。

1.龍

工作:本周運勢同為第一名。財運很好，羨煞旁人。事業運也受到長輩欽點，已經開始忙碌於年後的工作安排了。

2.馬

工作:本周運勢旺旺，為第二名。生意興隆的忙碌，氣勢驚人，多種投資收入進來，財源滾滾。小心一開心就亂花錢。

3.鼠

工作:本周運勢雖然上升，但是並非想像的順利，為第三名。準備新一年的計劃之餘，不忘與客戶同慶，聯絡感情。

3.蛇

工作:本周運勢小吉，微幅揚升，同為第三名。無止盡的出貨，加班，很累很想休息，但是賺錢更開心。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.馬

財運:似乎已經開始轉運，偏財運特別旺，本周業務收入，尾牙抽獎都很意外，高過你的想像，口袋財氣飽滿，存款數字繼續增多。

2.雞

財運:正財收入穩定並增加的一周，路遙知馬力，越來越多客戶給予你的口碑都是正面的，並且允諾來年繼續合作。

3.蛇

財運:本周業外獎金收入高過正薪，終於等到口袋飽滿豐收的時候。建議享受快樂消費的同時，也謹慎規劃獎金理財計劃。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.蛇

愛情:本周愛情桃花開，但是有固定對象者小心愛情被打擾。花瓶不能當飯吃，結婚是要過日子的。面對自己的內心，糾結萬分。

1.馬

愛情:愛情桃花飛的一周，剛墜入戀情的你，心情就像是爆紅的歌曲一樣~我的字典裡沒有放棄.因為已鎖定你。

2.雞

愛情:愛情運滿滿的正能量，準備規劃年後的婚禮，男女雙方都非常期待，要處理的很多，還要飛國外採購。

3.龍

愛情:愛情運頗佳，活動邀約，朋友聚會變多的一周，易與異性擦出感情火花，已有固定對象的人，本周要小心，潔身自愛，珍惜眼前幸福。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.馬

健康:健康運挺好，依然保持最佳狀態，年輕還要更年輕，充滿躍動的精神，才是持續健康，家庭事業最重要的基石。

2.龍

健康:健康運不錯，保持一個月固定腳底按摩保養二次，漸漸感受到全身的放鬆了，維護健康真不是一天一夜的事。

3.羊

健康:本周處於亞健康，欠缺堅持運動或是年底尾牙團聚影響固定運動時間，想要瘦下來真的要很大的決心。

圖/中國時報提供

(中時 )