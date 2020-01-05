大樹國小雲大維校長致贈感謝錦旗給內新國小張文綺校長，內新國小宣傳行銷2020台灣燈會在台中。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

內新國小與大樹國小桌球小將彼此切磋球技。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

兩校互道感謝及相約下次高雄見。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

一群高雄大樹國小的桌球小將們，日前到臺中與內新國小進行桌球友誼賽，因為2020臺灣燈會在臺中，這群孩子的臺中之旅，不但能賞花燈還能切磋球技交朋友。內新國小張文綺校長說：「感謝台灣燈會促成兩校交流，讓內新桌球小王子擁有挑戰強校與成長的機會；也讓我能與校長同學交流治校理念，分享深耕教育的喜悅。」

高雄大樹國小是傳統的桌球名校，更是桌球比賽常勝軍；臺中市內新國小桌球小王子也不惶多讓，雖成軍僅三年，也征戰四方努力迎頭趕上。這次促成兩校桌球隊交流的因緣，其一是大樹國小雲大維校長與內新國小張文綺校長是師專同學；其二是因2020台灣燈會在臺中的魅力，於是雲校長溫馨規畫帶桌球隊來臺中內新進行友誼賽，還可欣賞精彩台灣燈會，一舉兩得。

內新國小桌球隊林于鈞同學表示：「能跟全臺知名的傳統強隊大樹國小進行友誼賽，感覺很光榮，期待我的球技能更進步。」

大樹國小桌球隊魏浚宇同學表示：「這次的友誼賽讓我很期待，因為可以與內新國小相互切磋球技，學到更多技巧。很開心還可以逛逛燈會，更感謝內新國小的熱情招待，讓我們收穫滿滿。」

「以球會友追燈會」內新國小好開心迎接遠方好朋友。這趟以球會友的桌球聯誼之旅，因為「2020台灣燈會」在臺中而牽起的美好緣分，讓兩校的孩子都相當珍惜，家長及校方也覺得十分有意義。

(中時 )