文化大學部分董事擬於明天召開董事會，選出新校長，但能否順利進行卻難說。教育部今天表示，文大董事會有5人、2人等兩派人馬同時提出要召開董事會，教育部依法指定這7位董事共同召集董事會議，之後也將《依私校》法規定檢視。

文化大學董事長張鏡湖在去年11月25日過世，學校後續怎麼發展受到關注。教育部已在去年12月16日函示文大董事會，要求依《私校法》和捐助章程召開董事會議，推選董事長，讓擔任私校營運樞紐的董事會運作能儘快回到常軌。

文化大學董事長張鏡湖在去年11月25日過世，學校後續怎麼發展受到關注。文大董事會亦由同時擔任校友總會理事長的黃有良董事負責召集會議，宣稱獲得全體10位董事中6位簽署，共同發出開會通知，於1月6日下午2時召開董事會議，唯一議程即推選新任董事長。

不過教育部高教司長朱俊彰今天說，文大董事會彭誠浩董事等5人及張海燕董事等2人，依《私校法》規定，同日分別來函申請指定董事召開董事會議，教育部因此依法指定這7位董事共同召集董事會議，再選出新任董事長。

文化大學明天下午仍將如計畫舉行董事會，在全體10位董事中，須有至少7位董事出席，6位以上董事同意，方能正式推選出新董事長；若無法完成推選，就要依《私校法》26條，由教育部再通知董事會限期推選。

黃有良表示，此次董事長改選視為契機，全體董事共同致力於優化改善董事會運作，修調文大捐助章程，改革董事會組織與文大內控制度。如此方可扭轉外界對文大家族經營色彩的不安，吸引優秀人才進學校或董事會服務。

黃有良說，面對少子化衝擊，文化大學必須往前走，為董事會建立制度乃當務之急，方能以此為起點，快速提升治理品質與學校形象。而1月6日的董事長推選正是核心關鍵，相信師生校友都將對此寄予厚望。

不過，文大董事張海燕是張鏡湖的女兒，對於是否有意爭取擔任董事長，她表示，一切都在磋商中，目前沒有定論。

(中時 )