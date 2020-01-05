為響應2020臺灣花燈在臺中市，學校規劃辦理親子花燈製作研習。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

臺中市暑假花燈製作研習，西寧國小2件作品都獲得獎勵。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

學生運用多元媒材發揮創意專注的製作花燈。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

為響應2020台灣燈會即將在臺中閃耀登場，臺中市政府教育局自暑假開始，規劃了一系列花燈製作研習，透過花燈藝術創作，以增進學校師生藝術文化涵養與花燈製作知能與技巧。教育局指出，自8月份起，由學務處組隊，靜宜校長帶領行政同仁與教育志工隊的夥伴們，積極投入花燈藝術創作。

西寧國小精心製作的花燈主題是以學校願景、生態永續作為構思內容，突破了傳統燈藝的造型表現，將藝術美學概念融入抽象的立體水滴意象，也利用科技元素，增添了新穎的聲光與視覺效果，創作出「水滴匯聚」、「清水鯨讚」之二件燈藝作品，呈現滴水成鑽、璀璨奪目與瀲豔生輝之氣勢。

西寧國小並且透過作品意象詮釋一段西寧國小的美好歷史印記，期許西寧的學子，像小魚般經過六年洗禮，儲備各項能力，蛻變成自信滿滿的大鯨魚，悠遊自在面對著大海微笑，充滿信心地航向世界。

為迎接金鼠年的到來，營造年節團聚歡樂的氛圍，學校辦理「喜迎2020，西寧鼠來寶」彩繪小燈籠活動，和教育局一起來宣傳臺中燈會，也為新春伊始開啟好兆頭！除此之外，學校學務處還特別規畫為期4週的 「花燈製作」營隊活動，邀請學校具燈藝創作專長的教育志工-美玉與淑貞擔任指導老師，傳承花燈創作經驗，啟發學生燈藝創作能力及涵養。兩位老師透過分組教學，引導學生逐步從構思圖樣，運用鐵絲編織骨架後佈燈、裝飾花布之後精心製作完成了美輪美奐的作品。

美玉老師表示：「能到學校將花燈創作的技藝傳授給學弟妹們，一起動手發揮巧思與創意，真的很有成就感也很有意義！」西寧國小準備要參賽的花燈都已製作完畢，作品非常精巧別緻且充滿童趣與創意，全校師生期待代表西寧特色與亮點的「水滴匯聚」及「清水鯨讚」二項燈藝作品，參展2020台中燈會，獲得佳績及好評，和其他優秀作品，一起閃耀臺中夜空。

(中時 )