假如考辛斯真的能在本季提前宣告傷癒復出，湖人的內線戰力將更豪華！湖人總教練佛格5日親口證實，去年夏天遭逢左膝前十字韌帶撕裂重傷的考辛斯，已經開始進行個人訓練，狀態看來也不錯，佛格並不排除讓他本季提前復出的可能性。

「考辛斯現在的訓練就是小運動量的慢跑，目前還有很長的路要走，」佛格表示，「以我所收到的訊息來看，考辛斯的復健走在正軌上面，他仍有可能在本季提前傷癒復出，但我不想說太多的細節。」原本外界評估考辛斯本季沒法上場。

畢竟考辛斯才在前年初遭遇阿基里斯腱撕裂，上季好不容易在勇士宣告復出，場均拿下16.3分、8.2籃板及3.6助攻，卻在去年夏天拉斯維加斯訓練時，不小心又造成左膝前十字韌帶撕裂，連續兩次的「重傷」，讓他的職業生涯蒙上陰影。

可是如果考辛斯真的可以趕在本季結束前傷癒歸隊，可讓佛格在內線擁有不同上場選擇，目前湖人先發中鋒是麥基，搭配「魔獸」霍華替補，這樣的禁區戰力在防守上毫無問題，進攻卻不夠穩定，有了考辛斯的話，湖人內線將更可怕。

(中時 )