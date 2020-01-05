沒傳票照把人民帶走？藍營怒批：周二上街捍衛言論自由

國民黨今日記者會資料照 (吳家豪攝)

國民黨前台北縣長周錫瑋、台北市議員游淑慧、羅智強今（5）日於國民黨中央黨部召開記者會表示，執政黨下令打假消息，警方到處搶業績，甚至沒有傳票就把民眾帶走。藍營要求警政署三日內交代，否則不排除上街頭。

周錫瑋指出，近日接獲許多民眾拿出傳票陳情，提到因為在網路上的發文留言，而被警方約談。有警方私下看不下去，不願違法辦案，並坦言警方根本無法判斷什麼是假消息，但上面施加壓力，要求強力查緝。

周錫瑋表示，執政黨在2019年1月31日就開始蒐集民眾的言論，有員警透露曾接獲上頭提供已蒐證的資料要求基層辦案。而警政現在把查假消息的積分拉到與查賄選一樣高，並下令若查締假消息執行不佳，將視情節追究分局長、偵查隊長督導不周責任，檢討調整職務。

根據國民黨所提供資料顯示，警政現在針對員警辦案的考績分數標準，選舉案件(含假消息)10分，查賄選賭博投注200萬以下10分，非選舉案件5分。

周錫瑋指出，為追求績效，員警紛紛開始跨區鍵盤辦案。高雄警局抓台北人，台北警局辦到雲林，員警紛紛搶業績，造成很多民眾被非住所轄區的警局約談，南北奔波，身心俱疲。

周錫瑋說，什麼是假消息都是由執法單位認定，只要覺得你是假消息，就會被發傳票。而昨日甚至有2位民眾，在沒有發出傳票的情況下就被警方帶走。

周錫瑋表示，政府的監控軟體甚至能夠入侵line、微博等通訊軟體，連不外流的私密群組都看的到，甚至還有根本不是警政系統的公部門也在提供，根本嚴重侵犯個人隱私。

(中時 )