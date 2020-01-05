前校園福音團契饒姓牧師，被控以便秘需要按摩為由，3度脫下褲子，要求團契女實習生他按摩下體，事後還以Line傳訊「想光溜溜抱著妳睡」、「爺爺好愛妳」，挨告強制猥褻。民事判決饒男須賠償60萬，刑事部分，台北地院判處徒刑8月，可易科罰金24萬元。可上訴。

判決指出，饒男2016年9月起，以年老身體不適，需要人幫忙按摩為由，要求1名實習傳道的女子每週至他住處為他按摩，要求女方按摩他腹部至陰毛間的私密部位，女方雖拒絕，饒仍一再要求，女方懼於饒在團契之權勢，擔心得罪饒將無法通過實習，被迫於9月19日、30日2度幫他按摩私密處。

10月3日晚間，實習生再到饒家按摩時，饒竟將褲子脫下，露出生殖器，要求她為其按摩鼠蹊部位，女方雖一度拒絕，但懼於饒男權勢，被迫在饒生殖器上方約2 公分陰毛處按按摩，之後藉口須寫作業才脫身。

事後女實習生提告強制猥褻，並求償精神撫慰金80萬元。一審判饒應賠60萬元，刑事部分，檢方考量饒男已認罪並與女實習生和解，依強制猥褻罪嫌起訴饒，並向法院聲請簡易判決。台北地院依3個強制猥褻罪判饒徒刑8月，可上訴。

(中時 )