北市立委第四選區國民黨候選人林郁方，今早至東三水街市場掃街拜票，國民黨台南市黨部主委謝龍介到場力挺表示，逛市場可以得到基層民意，感受到庶民真正希望的是安居樂業，而最後一個最後超級星期天，揮軍北上拔刀相助在所不惜。

林郁方表示，最後一個超級星期天就是到市場就是人最多的地方，另外就是要找一些大家很喜歡的人，那龍介顯然最符合這個條件，尤其這個傳統市場婆婆媽媽很多很多喜歡他，這個吸收很多吸引很多的眼睛。

針對對手現在拚跨區輔選，甚至來扮演母雞的角色拉抬選情，林郁方認為，這是對手選舉策略沒有任何意見，但希望他少抹黑拿出一些實質的所謂的政績，他所做過的事，就像我可以講捷運萬大線是我推動，而且成功了，就舉一些實際的例子比較好，而且不要一直在抹黑，就像蔡英文一樣，你罵韓國瑜代表你就四年是白幹了，沒有成績可以講，所以只要踩別人，希望墊高自己抹黑別人希望漂白自己一樣，對不對這都不好的好好的選拿實際的政績出來比較好。

此外，至於今將不出席政見發表會，林郁方再端牛肉表示，最重要是兩岸關係穩定，讓我們台商繼續在大陸賺錢，我們去年從大陸市場賺了八百多億美金的順差，如果八百多億沒有了，台灣就是每一年都要逆差，逆差十年沒有外匯存底就歸零了，在大陸市場最重要，而且兩岸穩定的交流就可以避免戰爭，中華民國就可以發展自己的外交空間。

林郁方說，國軍要繼續採購先進的武器，這投資來做人員的訓練，然後來做這個武器的保養維修，而那地方建設，現在捷運萬大線大家期盼多年已經全線動工，現在去力推都更要修法，台灣在地震帶，住老房子很危險。林郁方批，讓人民安居樂業就是國民黨看法，而不是一直用遙不可及的，敢說也不敢做的台獨。

(中時 )