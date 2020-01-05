民進黨立委候選人吳怡農（左）5日不停掃街，在選前黃金周要爭取民眾支持。（吳怡農競總提供／張穎齊台北傳真）

綠委林靜儀的「主張統一恐構成叛國」之說引發撻伐，民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農5日上午受訪表示，完全不認同，台灣有言論自由，不過全國都知道，他反對一國兩制，不能被大陸欺負霸凌，最重要時刻要團結起來。

吳怡農表示，他支持蔡英文總統的說法，而他完全不認同支持統一是叛國，台灣有言論自由，全國都知道他反對一國兩制，大陸政府強硬的態度、20年來沒放棄對台動武，對台灣做軍事擴張，所以在最重要時刻要團結起來，不能被欺負霸凌。

吳怡農說，選戰期間難免造成社會很多碰撞與對立，甚至有時覺得社會快被撕裂了，但他在大街小巷跟支持者聊天對話時不是這樣，大家還是有想像和期待，社會也有共識，接下來要繼續團結起來，台灣是可以很強大、很偉大。

對手藍委蔣萬安下午將辦「萬安故事屋～一起野餐趣」的親子活動，吳怡農表示，他今晚也有最後一場的造勢晚會在林森公園，有很多樂團及年輕的意見領袖，會跟他加油打氣，呼籲還沒決定支持誰的朋友也來這，他對選區每個角落都不放過，今天會不停車隊掃街，還有志工分身代替他到大街小巷，希望所有支持者都站出來投票。

針對黑鷹失事，吳怡農說，希望社會大眾看到國軍每天都很辛苦地付出與犧牲，黑鷹不幸的意外，讓台灣失去8名最珍貴的弟兄，他表達最深重的哀悼，關於事件的調查細節，他則不便發言。

(中時 )