「查水表」受害者淚控！ FB、LINE分享文章 遭警登門拘提

不知是年關將近或上級壓力，近期警方搶業績「查水表」引發不少爭議。就連律師到地檢署準備開庭，坐車上等候都被當「嫌疑人」盤查，有侵害人權嫌疑，多名律師向法院反映，要求要替警方「好好上課」。

台大政治系教授蘇宏達因為批評故宮政策，被台北市調查局市調處發文要求警方依違反《社會秩序維護法》查辦。針對近期警動輒對民眾「查水表」，國民黨4日召開記者會，痛批蔡政府違反憲法對言論自由的保障，讓檢警在沒有法官監聽票的情況下對老百姓的line群組進行監看；而國民黨也透過由300位律師組成的抓鬼大隊，在各縣市協助受害民眾。

除了一般民眾被「查水表」，就連律師也遭殃。近期桃園地方法院接獲不少律師反映，到桃園地檢署準備開庭，或赴桃園監獄、看守所律見時，只因待在車上等候，就遭員警要求出示證件。據聯合報報導，律師們覺得莫名被當嫌疑人，感受極差。

桃園地院近期已蒐集20多個相關案例，進行研究分析，希望針對警方執法、偵搜整理出通則，再與警察局共同研討，藉此精進警方辦案技巧並導正執法紀律，盼警方在不違反法令下也能夠偵破案件。

(中時電子報)