民進黨立委、蔡英文競選連任辦公室前發言人林靜儀日前接受外媒德國之聲專訪，稱「主張統一恐構成叛國」，引發熱議。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，從林靜儀身上看到他們全部內部積極在做台獨的實質工作，加上賴清德拉為備位元首，與最近台獨不斷攻擊蔡英文的假論文，關於黨位地位，謝龍介直言「選完蔡英文被逼退位，就是賴清德繼位」。

謝龍介表示，林靜儀事件看見就是實施臺灣獨立一個目標，不只是一個不分區委員，還是執行者，就在進行這個工作，呼籲不要把台灣年輕人推到戰線邊緣，這是大家最不願意見到，能夠有智慧化解兩岸和平穩定發展，國民黨去絕對做得到，本來也期待蔡英文總統可以做得到，所以這3年來，謝不斷強調蔡總統要有勇氣，有智慧來跟對岸對話。

謝龍介強調，國民黨談判去講很容易就被說出賣台灣，其實蔡總統沒有包袱，更有優勢可以去跟對岸交流談判，可是她閉門自守，我想這3年多來，原來我們今天才從林小姐的身上，看到他們全部的內部都在積極的做台灣獨立的這個實質工作，再加上把一生以台獨工作為志業的賴清德，拉到當備位元首，然後台獨好朋友不斷在攻擊蔡英文的假論文，「恐怕他們在進行一個大的一個事件，或許選完蔡英文會逼退位，也不一定拿到手，就是賴清德繼位」。

而蔡英文重申立場，不會把不同的政治主張視為叛國，對此國民黨立委候選人林郁方批，林靜儀既然可以當民進黨不分區的立委，而且還可以當發言人，那顯然就代表林靜儀的意識形態，是民進黨可以接受很喜歡的，所以這時候再來做切割是來不及。

林郁方說，國民黨的場子都是國旗，民進黨的場子，是一面國旗都沒有，要選舉的時候出現一、兩面而已，點綴點綴，也開始會講一下中華民國，平常就是說這個國家、哪個國家選舉的時候才說中華民國台灣，蔡英文跟民進黨是黨政策不一樣，平常選舉不一樣，平常時候一套，那選舉的時候，另外一套。

(中時 )