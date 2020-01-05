洛兒大尺度美照引關注。(圖／翻攝自IG)

香港知名DJ洛兒，是出了名的高顏值，還擁有凹凸有致的完美身材，而她的才能也受到認可，曾與初兒（Troyi）組成DJ團體，並被評為大陸區排行第五女DJ，被封為「電音女神」，近日，她到泰國度假，並開心曬出泳裝美照，養眼畫面讓粉絲都溫暖起來。

洛兒曬出在泳池邊美照，直呼「是猛猛的陽光...為大家帶來溫暖」，而她穿上黑色性感泳衣，辣開中門洩渾圓半球，下半身高衩設計，讓她的神秘三角地帶都看光，火辣尺度讓網友眼睛都為之一亮，大喊因為她都不冷了，「太辣了」、「想看背面」。

(中時電子報)