前內政部長李鴻源5日《治國解方》專題演講時，吸引許多民眾前往聆聽，民眾並舉牌「最佳閣揆」，期待他能再度進入政府部門為民服務。(鄧博仁攝）

前內政部長、台大教授李鴻源今天台大以「治水救台灣─李鴻源粉絲頁」治國解方為題演講時直指，台灣最大的問題是，立法精神是防弊，而非興利，也因此，在台灣，公務員有創意、創新力是很危險的事。

他說，台灣不需要偉大，只要變聰明就好，台灣需要的是聰明的政府，台灣曾經有過，現在沒有了，要重新找回來，現在的政府是麻煩製造者，所有的問題，都是政府製造出來的。

李鴻源說，台灣要變聰明，就要有小國的論述：很多事不能做，很多話不能說，現在的問題是，以為自己是大國，做了很多不該做的事，更大的問題是，台灣從2000年後，就沒有未來規畫的議程，這也是為什麼台灣會變弱了，當其他國家都在進步時，台灣不但原地踏步，還往回走。

他說，很多問他台灣的政府與新加坡比是如何，兩句話就結束了：新加坡政府是企業，台灣政府是衙門，新加坡的領導者是CEO，台灣是做官的。台灣必須重新找回為聰明的政府。

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