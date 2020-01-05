美國狙殺伊朗革命衛隊中精銳部隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），德黑蘭揚言報復，據美媒報導，華府非常確信伊朗會報復，並且可能「幾周內」就會展開行動，美國軍方已經準備好應戰。

蘇雷曼尼被殺，伊朗將如何報復美國？

在美國總統川普下令下，美國軍方3日空襲伊拉克巴格達國際機場，造成包括蘇雷曼尼在內等7人死亡，美國與伊朗緊張情勢升溫，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）周五公開表示，美國一定會遭到伊朗報復，甚至直截了當指出，美國在中東地區的安危將遭遇風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士透露，國家安全會議（National Security Council）、國務院、五角大廈等官員周五召開機密會議，會議上官員們毫無疑問認為伊朗將回擊、美國將遭遇危險，重點在於何時、何地、以及以何種方式，與會官員甚至描述了一系列伊朗在美國境內外可能進行的報復行動，根據伊朗過往的回應，他們不排除德黑蘭在「數周內」甚至「數月內」會展開報復行動。

美國官員透露，與會人士針對伊朗究竟是接下來幾天內、或是在更久以後才會展開行動爭論不休，不過不論是哪一個選項，美國軍方的防禦行動都已經準備就緒。

消息人士說，官員報告證實美國境內及南部邊界都存在伊朗代理人，更警告攻擊可能來自於黎巴嫩南部獲伊朗支持的游擊組織真主黨（Hezbollah），真主黨在美國及歐洲城市都有黨羽。

伊朗究竟將如何報復美國？與會官員指出，德黑蘭可能攻擊美在伊拉克及中東地區的盟友，凸顯了美國波灣盟友的焦慮；不過有消息人士透露，根據掌握到的最新情資，載著包括Grad truck火箭在內及其他武器的車輛已逐漸駛近美國軍事區域，特別是美軍位在伊拉克境內的阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）。其他潛在的攻擊目標也包含卡達、科威特等盟國境內的美軍基地，消息人士說，這些區域數個月來就已面臨威脅，不過由於火箭等武器逐漸聚攏，美方情治單位認為急迫性已經提高。

另一個可能性是伊朗已加強準備發射短程及中程彈道飛彈，不過這並不意味著德黑蘭將馬上行動，官員說，美方正在透過衛星及其他方式嚴密監控伊朗將於何時準備好發射飛彈。

報導說，美國國土安全部（Department of Homeland Security）官員接下來幾天內將會向國會報告美國國內可能面臨的威脅。

(中時電子報)