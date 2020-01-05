空軍編號933的UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北市烏來山區墜毀意外的5名生還者，目前恢復狀況良好，其中傷勢較重住進加護病房的後次室中將次長黃佑民、軍聞社新聞官陳映竹兩人，病情穩定，院方預定，明天讓兩人轉出加護病房。而另外三名傷者已經可以下床活動，評估最快下週三可以出院。

飛鷹墜落意外的5名生還者，包含作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹，日前都送到內湖三軍總醫院。

三總院長蔡建松表示，後次室中將次長黃佑民傷勢較嚴重，胸椎第12節、腰椎第4節、第5節有壓迫性骨折但沒傷到神經，另外中將左側的第7到第10肋的肋骨骨折、還有尾椎骨骨折，兩邊的肺部也有輕微挫傷。

而軍聞社女記者陳映竹，左邊臉部4公分裂傷、腰椎第2節跟第3節有輕微骨折，左邊小腿也是輕微骨折，只要打石膏以及用束腰保護腰部，並不需要開刀。

三總院長蔡建松表示，兩人傷勢目前都已經穩定，都不需要開刀，因此醫療小組今天開會決定明天讓兩人出院，轉入普通病房，讓家人可以陪伴他們。接下來只要穿束腰束腹，就能慢慢恢復身體各方便功能。

而另外三名傷者，因為嚴重撞擊身上有挫傷水腫等，但也已經慢慢復原中，都可以下床走路，預計最快下周三或是周四就能出院。

(中時 )